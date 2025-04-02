AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, mart ayında girdikleri sınavların sonuçlarını heyecanla bekliyor. 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen ikinci dönem sınavlarının ardından, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek duyuruya çevrildi. MEB'in takvimine göre sonuçlar nisan ayı içinde açıklanacak. Peki, AÖL 2. dönem sınav sonuçları kesin olarak hangi gün erişime açılacak? İşte detaylar...
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Açık lise öğrencilerinin heyecanla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 22-23 Mart tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının nisan ayı içinde duyurulacağını bildirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte son gelişmeler...
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
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AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
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AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Açık Öğretim Lisesi/Mesleki Açık Öğretim Lisesi/Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2. Dönem Sınavlarının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.