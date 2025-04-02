Açık lise öğrencilerinin heyecanla beklediği sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında 22-23 Mart tarihlerinde yapılan AÖL 2. dönem sınavlarının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının nisan ayı içinde duyurulacağını bildirdi. Peki, AÖL sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte son gelişmeler...