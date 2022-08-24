AÖL ek sınav takvimi: AÖL ek sınavı ne zaman 2022? AÖL ek sınav olacak mı, hangi tarihte? Açık Lise AÖL ek sınav online mı, yüz yüze mi yapılacak, tarihi belli oldu mu? AÖL öğrenci giriş ekranı

AÖL sınav takvimi: MEB ile Açık Lise AÖL ek sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

AÖL sınavlarının 20 - 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesiyle gözler Açık Lise ek sınav tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı duyuruları yakından takip edilirken AÖL 4. dönem sınav tarihleri merak konusu oldu. İşte "AÖL ek sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusunun yanıtı...

ABONE OL