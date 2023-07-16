AÖF yaz okulu takvimi açıklandı! 2023 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman ve yüz yüze mi, online mı?
AÖF yaz okulu dönemi ve sınavları için beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınavın kuralları, nasıl girileceği ve söz konusu sınavların ne zaman yapılacağına dair tüm bilgileri derledik1
- 1
Kayıtları 3-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için artık nefesler tutulmuş durumda. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım göstereceği zorlu sınavlara nasıl girileceği ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağına dair bilgileri bir araya getirdik...
- 2
2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
- 3
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
-
- 4
YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
- 5
2022-2023 ÖĞRETİ̇M YILI YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.