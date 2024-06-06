Öğrencilerin dikkatine: AÖF Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı!
Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yaz okulu maratonu başlıyor. Yayınlanan 2024 takvimine göre, kayıt tarihi belirlenirken, öğrencilerin en fazla beş ders seçebileceği de belirtiliyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt tarihleri nedir? İşte, detaylar...
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AÖF 2023-2024 takvimi yayınladı. Mayıs ayında yapılan AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının sonuçları geçtiğimiz günlerde erişime açıldı. İstediği başarıyı elde edemeyen öğrenciler için sıra yaz okuluna döndü. Peki, 2024 AÖF yaz okulu kayıt tarihleri nedir? İşte, detaylar...
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AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHLERİ NEDİR?
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacak. Öğrencilerin ders seçimini en geç 5 Temmuz saat 22.00'ye kadar yapması gerekiyor.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
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Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
Derslerin seçimi aşağıdaki seçenekler doğrultusunda öğrencinin planlamasına bağlıdır.
GNO 0-1,99 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- Akademik uyarı aldığından dolayı GNO'sunu 2,00'a yükseltmek için CD, DC ve DD harf notlu dersleri de seçebilir.
- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-CC arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.
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GNO 2,00-4,00 arasında olan öğrencilerin ders seçimi;
- Öncelikle varsa FF harf notlu dersleri ile daha önce almadığı dersleri seçmesi önerilmektedir.
- GNO'sunu daha da yükseltmek için AB-DD arasındaki harf notlu dersleri de seçebilir.