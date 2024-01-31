AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi final sınav sonuçları sorgulama
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Güze dönemi AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Üniversite tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, AÖF final sınav sonuçları açıklandı. İşte, AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları yaklaşık 10 gün önce tamamlandı. Heyecanla beklenen sınav sonuçları açıklandı. AÖF final sonuçları 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2024 AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında bilgiler...
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Anadolu Üniversitesi Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavı sonuçları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü itibarıyla açıklandı.
Anadolu Üniversitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "2023-2024 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında ders geçme notu alt sınırı 35 (otuz beş) olarak belirlendi.
AÖF ara sınav ve final sınavı ortalaması 35’in altında olan öğrenciler FF harf notu ile başarısız olacak.
AÖF’TE TELAFİ VE BÜTÜNLEME SINAVI YAPILMAYACAK!
Anadolu Üniversitesi senato kararına göre AÖF’te bütünleme veya telafi sınavı bulunmuyor. AÖF güz dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav ortalaması 35’in altında kalan öğrenciler, bahar döneminin sona ermesinin ardından başarısız derslerini yaz okulu sınavlarına katılarak verebilirler. 2023-2024 eğitim öğretim yılında AÖF yaz okulu sınavları 17 Ağustos’ta yapılacak.