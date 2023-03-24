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Antalya - Manavgat arası kaç km? Otobüsle ve arabayla Antalya - Manavgat arası kaç saat?

Antalya, turizm dinamiğini şekillendiren önemli bir şehrimizdir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Antalya ilimizin güzide ilçelerinden Manavgat’ta pek çok ziyaretçiye kapılarını aralamaktadır.

Giriş: 24.03.2023 - 21:32 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya Manavgat Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Antalya Manavgat Arası Kaç Saat?
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Antalya Manavgat Arası Kaç Km?

Eşi benzeri bulunmayan doğası ve kültürel birikimiyle Antalya ülkemiz için vazgeçilmez kentlerden biri. Yurtiçi seyahatler de olduğu kadar yurtdışı seyahatlerde de adından söz ettiren Antalya, her yıl binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Yüzölçümüyle Antalya’nın en büyük ikinci ilçesi olan Manavgat’ta ülkemizin önemli kültürel duraklarındandır. Bu sebeple Antalya ile Manavgat arasının kaç kilometre olduğu merak edilen bir diğer sorulardan biridir. Antalya ile Manavgat ilçemiz arasında 77 kilometre bulunmaktadır.

Antalya Manavgat Arası Kaç Saat?

Kullandığımız vasıta yolculuk süreleri üzerinden belirleyici bir etkiye sahiptir. Özel aracımızla gerçekleştirdiğimiz yolculuklar otobüs tarzı toplu taşıma araçlarına göre daha kısa sürmektedir. Bu sebeple kullandığımız taşıtlar varış saati üzerinde etkilidir. Antalya Manavgat arası araçla 1 saat 2 dakika kadar sürmektedir. Otobüsle ise iki bölge arası seyahat süresi 1 saat 38 dakikadır.

Manavgat Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İki bölge arasındaki en uygun ulaşım vasıtası özel araçlardır. Arabayla ulaşım, hali hazırda oldukça yakın bir mesafede yer alan bu iki bölge arasındaki yolculuk süresini daha da kısaltmaktadır. Manavgat Antalya arası arabayla ortalama 1 saat 2 dakika sürmektedir.

Manavgat Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Otobüsle ulaşım arabayla ulaşımdan sonra en uygun taşıt alternatifidir. İki bölge arasında hizmet sunan pek çok otobüs firması yer almaktadır. Antalya Yeni Doğan veya Antalya otogarından Manavgat terminaline otobüsler kalkmaktadır. Otobüsler, Manavgat terminali ve Antalya terminali arasında 20 dakikada bir ulaşım imkânı sunmaktadır. İki bölge arası otobüsle 1 saat 38 dakika kadar sürmektedir. Ayrıca Manavgat’ta ilçeler arasında da hizmet sunan minibüs ve taksiler yer almaktadır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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