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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor - Turizm Haberleri

        Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 22 Haziran tarihinde toplamda 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşılarak bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 14:27
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        Antalya Havalimanı'ndan yeni rekor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı’nda 22 Haziran Cumartesi günü dış hatlarda bin 31, iç hatlarda 144 uçuş trafiği olmak üzere toplamda bin 175 uçak trafiğine ulaşıldığını, dış hatlarda 178 bin 961, iç hatlarda 20 bin 790 olmak üzere toplam 199 bin 751 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu açıklamasında, bu tarihte yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını söyledi.

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