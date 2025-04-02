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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle mobilya atölyesi ve çevresindeki üçgen ev, motokaravan ile 9 otomobil hasar gördü. Hortumun şiddetiyle havalanan minibüs, otomobilin üzerine düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:51
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        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
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        Antalya'da, hortum olayı Manavgat ilçesi Gültepe Mahallesinde yaşandı. Hortum, D400 kara yolu kenarındaki mobilya atölyesine zarar verdi. Atölye bahçesindeki üçgen ev, yaklaşık 20 metre savrularak parçalandı, motokaravan devrildi.

        9 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

        AA ve DHA'daki habere göre can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum nedeniyle bölgedeki 8 otomobilde hasar oluşurken, savrulan parçalar kara yolunda seyir halindeki bir otomobile zarar verdi. Hortumun havalandırdığı bir minibüs de otomobilin üzerine düştü.

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        "HER ŞEY 30 SANİYE İÇİNDE OLDU"

        İşletme sahibi Ahmet Ali Gök, gazetecilere, hortum uyarısı nedeniyle önlem aldıklarını ancak bulundukları noktada aniden hortum oluştuğunu söyledi.

        Şiddetli hortum nedeniyle büyük yıkım yaşadıklarını belirten Gök, "Üçgen evimiz vardı, tamamen parçalandı. 9 aracımızda ciddi hasar var, özellikle iki tanesi ağır hasarlı. Tiny House tamamen parçalandı.

        Çelik şaseler bile bükülmüş durumda. O an ne olduğunu anlayamadık, her şey 30 saniye içinde olup bitti" diye konuştu. Gök, zararın 8 ila 10 milyon lira arasında olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

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        "HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

        Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise iki gündür olumsuz hava şartları nedeniyle bir iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

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        #Antalya
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