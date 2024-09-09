Annesi ve ablasının aynı gün ölümünün ardından Mariah Carey provalara başladı

Mariah Carey'in 63 yaşında hayatını kaybeden ablası Alison ile ilişkisi de bir o kadar karmaşıktı. Otobiyografisinde Carey, ablası Alison ve kardeşi Morgan ile uzaklaştığını söylemiş; "Onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.

Alison, kitabın yayımlanması sonrası Mariah Carey'e 1,2 milyon dolarlık tazminat davası açmış, kitapta yazılanların manevi zarara neden olduğunu ileri sürmüştü.