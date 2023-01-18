Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda ederek taraftarını üzdü. Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk olan siyah-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla rakibine 4-3 mağlup olarak elendi.

60. dakikada Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. 64. dakikada VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal ederek Muleka'ya bu kez sarı kart çıkardı.