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Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1 (4-3 pen.) | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Ankaragücü'ne normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla 4-3 mağlup olarak kupaya veda etti.

Giriş: 18.01.2023 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
Ankaragücü - Beşiktaş: 1-1 (4-3 pen.) | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na son 16 turunda veda ederek taraftarını üzdü. Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'ne konuk olan siyah-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltı atışlarıyla rakibine 4-3 mağlup olarak elendi.

Güçlü rakibini saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Başkent ekibinin normal süredeki golünü 12. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Beşiktaş'ın golü ise 77. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza yayında topla buluşan Gedson'un sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

12. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Chatzigiovanis'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Emre Kılınç, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Sowe, önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

24. dakikada Malcuit'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın plase vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza sahasına giren Zahid'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir yerde topla buluşan Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ

60. dakikada Atakan Çankaya'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Sarper Barış Saka, Muleka'ya kırmızı kart gösterdi. 64. dakikada VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka, kırmızı kartı iptal ederek Muleka'ya bu kez sarı kart çıkardı.

72. dakikada Masuaku'nun soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Redmond'un sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kurtardı.

77. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Masuaku'nun kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ çaprazında bulunan Saiss meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Muleka'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği topu altıpasta önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

81. dakikada Redmond'un ara pasıyla ceza sahasına giren Muleka'nın vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan yatarak kurtardı.

89. dakikada Redmond'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptı. Defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

93. dakikada Redmond'un sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

108. dakikada Redmond'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Atiba'nın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Maçın uzatma bölümü 1-1 eşitlikle sona ererken, seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük kuran MKE Ankaragücü, bir üst tura yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit (Dk. 87 Fıratcan Üzüm), Atakan Çankaya, Radakovic, Marlon, Diack, Tolga Ciğerci, Zahid (Dk. 80 Pedrinho), Chatzigiovanis (Dk. 59 Beridze), Emre Kılınç (Dk. 101 Yasin Güreler), Sowe

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan (Dk. 46 Cenk Tosun) (Dk. 103 Atiba), Umut Meraş (Dk. 90 Keren Atakan Kesgin), Salih Uçan (Dk. 65 Masuaku), Saiss, Tayfur Bingöl, Gedson (Dk. 120+1 Necip Uysal), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Muleka

Goller: Dk. 12 Sowe (MKE Ankaragücü), Dk. 77 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 40 Marlon (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Muleka (Beşiktaş)

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