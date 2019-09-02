Başkent Ankara'da toplu taşımaya zam yapılmasının ardından Ankara'da yaşayan vatandaşlar, Başkentteki yeni toplu ulaşım ücretlerini araştırmaya başladı.

İşte yeni ücretler...

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ZAM ORANI 2019

EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarifelere yüzde 30 oranında zam yapıldı.

Zam sonrasında; 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan “kullan at” bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapmadı. Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulama ile öğrenciler, 60 liraya alacakları 200 binişlik öğrenci EGO abonman kartı ile seyahat edebilecek.

EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile ÖTA ve ÖHO’larda yeni ücret tarifesi bugün (2 Eylül 2019 Pazartesi) saat 06.00’dan itibaren geçerli olmaya başladı.