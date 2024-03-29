Angelina Jolie ile velayet davasında Brad Pitt geri adım attı

ÇOCUKLARIN HEPSİ REŞİT OLMAK ÜZERE

Bu kararda etkili olan faktörlerin başında çocukların artık reşit olmaya yaklaşmış olması geliyor. Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu olan Jolie ve Pitt ikilisinin yalnızda üç biyolojik çocuğu şu anda 18 yaşın altında.

İlk biyolojik çocukları olan Shiloh 17, ikizleri Knox ve Vivienne ise 15 yaşında. Ancak Shiloh da 27 Mayıs’ta 18’ine girmiş olacak.

Evlat edindikleri çocukları Maddox, 22; Pax, 20 ve Zahara 19 yaşında. Üç kardeş kanunlar karşısında artık herhangi bir velayet sözleşmesi kapsamında değil.