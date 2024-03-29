Angelina Jolie ile velayet davasında Brad Pitt geri adım attı
Angelina Jolie ile Brad Pitt yıllardır süren boşanma davasında sona geldi. Pitt geri adım attı ve çocuklarının ortak velayetini talep etme ısrarından vazgeçti
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Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında yıllardır süren boşanma davası artık finale yaklaştı. Bir zamanlar ‘Brangelina’ olarak anılan ve Hollywood’un tartışmasız en gözde çifti olan Jolie ve Pitt’in çocuklarının velayeti için verdikleri mücadelede sona gelindi. Bunda Brad Pitt’in geri adım atması etkili oldu. Ünlü oyuncu, eski eşi Jolie ile ortak velayete sahip olma ısrarından vazgeçti.
Böylece 2016 yılında boşanma davası açan Jolie ve Pitt ikilisi arasında yıllardır süren pazarlıklar bitti. Davanın yazın sonuca ulaşması bekleniyor.
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VELAYET ANNEYE
60 yaşındaki Pitt başlangıçta altı çocuğuyla ilgili yarı yarıya bir velayet kararı arayışında olsa da artık bu konuya itiraz etmediği öğrenildi. Bu, çocukların velayetinin 48 yaşındaki Jolie’ye verilmesi ve Pitt’in de çocuklarını ziyaret hakkı elde etmesi anlamına geliyor.
Dava süresince geçici velayet hakkı Jolie'deydi ve Pitt, belirlenen zamanlarda çocuklarıyla görüşebildi.
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ÇOCUKLARIN HEPSİ REŞİT OLMAK ÜZERE
Bu kararda etkili olan faktörlerin başında çocukların artık reşit olmaya yaklaşmış olması geliyor. Üçü evlatlık, üçü de biyolojik olmak üzere altı çocuğu olan Jolie ve Pitt ikilisinin yalnızda üç biyolojik çocuğu şu anda 18 yaşın altında.
İlk biyolojik çocukları olan Shiloh 17, ikizleri Knox ve Vivienne ise 15 yaşında. Ancak Shiloh da 27 Mayıs’ta 18’ine girmiş olacak.
Evlat edindikleri çocukları Maddox, 22; Pax, 20 ve Zahara 19 yaşında. Üç kardeş kanunlar karşısında artık herhangi bir velayet sözleşmesi kapsamında değil.
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PITT'E "AŞAĞILIK VE PİSLİK" DEDİ
Pax'in, evliliği sona erdirdiği düşünülen meşhur özel uçak kavgasından bu yana Brad Pitt ile konuşmadığı ve Pitt’i artık ebeveyn olarak bile görmediği söyleniyor.
2020’de Pax Instagram hesabında Pitt’i, “dünya standartlarında bir pislik” ve en küçük dört çocuğunu “korkudan titreten aşağılık bir insan” olarak nitelendirmişti.
Babalar Günü'nde paylaştığı sert gönderiye şunları eklemişti:
“Korkunç ve aşağılık bir insan olduğunu defalarca kanıtlıyorsun. Senin yanındayken korkudan titreyen en küçük dört çocuğuna karşı hiçbir düşüncen ya da empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlamayacaksın çünkü bunu yapamayacak durumdasın.”
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BABASININ SOYADINI BIRAKTI
Angelina Jolie ile Brad Pitt’in çocukları ‘Jolie-Pitt’ soyadını taşıyor. Ancak Zahara Pitt’e tepki olarak sadece ‘Jolie’ soyadını kullanmayı seçti.
Brad Pitt’e yakın bir kaynak, kendisiyle çocuklar arasında yaşananları ‘ebeveyn yabancılaşması' olarak tanımladı ve Jolie’nin niyetinin boşanmayı çocuklar 18 yaşına gelene kadar uzatmak olduğunu iddia etti.
Ancak Jolie’ye yakın kaynaklar ise “oyuncunun tek istediğinin ailesini iyileştirmek ve hayatlarına devam etmek” olduğu konusunda ısrarlı.
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SETTE AŞIK OLDULAR
Jolie ve Pitt çifti 2005’te ilişkilerine tartışmalı bir şekilde başlamıştı. Başrolleri paylaştıkları ‘Mr. and Mrs. Smith’ filminin setinde birbirlerine aşık olduklarında Pitt, Jennifer Aniston ile evliydi. Pitt ile Aniston’ın ayrılmasından kısa süre sonra Pitt ile Jolie’nin ilişkisi başlamıştı. Pitt, Aniston’ı aldattığı iddialarını reddetmişti.
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Angelina Jolie, oğlu Maddox’u henüz Pitt ile birlikte değilken evlat edinmişti. Pitt daha sonra Maddox’u nüfusuna geçirdi. Çift, birliktelikleri süresince Zahara ve Pax’i evlat edindi. 2006’da kızları Shiloh ve 2008’de ikizleri Vivienne ve Knox doğdu. Çift, 2014’te Fransa’da evlendi.
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SEKİZ YIL ÖNCE AYRILDILAR
Eylül 2016’da Angelina Jolie’nin Brad Pitt’e boşanma davası açtığı haberi geldi. Boşanma gerekçesi olarak özel uçakla ailece çıktıkları bir yolculukta Brad Pitt’in alkollü olduğu ve çocuklarından birine kötü muamelede bulunmasının etkili olduğu iddia edildi.