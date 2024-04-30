Anestezi nedir, ne zaman ortaya çıktı? Anestezi beyninize nasıl etki ediyor?

Anestezi, genel olarak lokal veya genel olmak üzere iki temel türde uygulanır. Ameliyatlardan önce vücudumuza aldığımız anestezinin beyne olan etkileri ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte sizin için anestezinin beynimize olan etkisine dair merak edilenler...