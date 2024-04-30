Endonezya'daki yanardağ patlaması nedeniyle Manado'daki havalimanı geçici kapatıldı
Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine Manado kentindeki Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı
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Endonezya'nın kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine Manado kentindeki Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı'nın geçici kapatıldığı bildirildi.
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Sam Ratulangi Uluslararası Havalimanı yönetimi, Ruang Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından açıklama yaptı.
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Yönetim, yanardağın püskürttüğü küller nedeniyle uçakların görüş mesafesinin azaldığını ve küllerin uçak motorlarını tehdit ettiğini, bu yüzden Manado'daki havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
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Afet Yönetim Merkezi yetkilileri de küllerin yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe ulaştığını ve civardaki yerleşim yerlerinin külle kaplandığını bildirdi. En yüksek seviye alarm verilen bölgede, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alandan uzak durulması çağrısı yapıldı.
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Ruang Yanardağı'nda 17 Nisan'da meydana gelen patlama sonrasında da havalimanı geçici olarak kapatılmıştı.
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.