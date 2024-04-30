Canavar gördüğünü söyleyen çocuğun odasından 55 bin arı çıktı
ABD'de 3 yaşındaki bir çocuğun odasındaki canavarlardan şikayet etmesi üzerine aile odaya baktı. Bunun üzerine yaklaşık 55-65 bin arının bulunduğu bir kovan keşfedildi
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ABD'de yaşayan Saylor Class adlı 3 yaşındaki kız çocuğu, ailesine odasındaki canavarlardan şikayet ediyordu.
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Ailesi ilk başlarda bunun küçük kızın hayal gücünün bir ürünü olduğunu düşündü.
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Çiftlik evinde yaşayan aile, çocuğa canavarların olmadığını göstermek için odasının duvarlarına baktığında binlerce arının bulunduğu bir kovan keşfetti.
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Aile, bir arıcıdan yardım alarak kovanı çıkardığında 55 bin ila 65 bin arasında arının duvardan çıktığını ifade etti.
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Arıların evin tesisat sistemine zarar verdiğini belirten aile, zararın yaklaşık 20 bin dolar olduğunu açıkladı.