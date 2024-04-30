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        Haberler Gündem Güncel Kurtulmuş'un anayasa turu başladı - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Kurtulmuş'un anayasa turu başladı

        TBMM Başkanı Kurtulmuş anayasa turuna başladı. CHP'yi ziyaret eden Kurtulmuş ile Özgür Özel ortak açıklama yaptı. Kurtulmuş konuşmasında, "Anayasa yapım sürecine ilişkin görüşleri aldım. Anayasa'nın içeriğine dair konuşmadık, usul konuştuk" dedi. Özel de, "Anayasa'ya uyacaksak anayasayı değiştirelim. Geçen sefer de yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı. Biz bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Burası parlamento siyasiler el sıkışmazsa demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. Bu açıdan bu diyalog zeminini önemsediğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:01
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        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş anayasa turuna başladı. Meclis'te CHP'yi ziyaret eden Kurtulmuş ile Özgür Özel ortak açıklama yaptı.

        Konuşmasında, "Toplumsal mutabakat arıyoruz" diyen Kurtulmuş "Anayasa yapım sürecine ilişkin görüşleri aldım. Anayasa'nın içeriğine dair konuşmadık, usul konuştuk. Bu Meclis anayasa yapma gücüne sahiptir. Verimli bir görüşme oldu. Diğer parti genel başkanlarını da ziyaret edeceğim. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar" dedi.

        "YETKİLİ KURULLARIMIZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

        Özel de, "Açık bir müzakere ortamı olması gerektiğini belittim. Yeni bir anayasa beklentisini tartmak lazım. Anayasa'ya uyacaksak anayasayı değiştirelim. Geçen sefer de yapıldı ama yapılan anayasaya uyulmadı. Biz bu konudaki hassasiyetlerimizi ilettik. Anayasa tartışmaları siyasetin üzerine bir sis gibi çökerse diğer sorunları görünmez kılıyorsa topluma bir menfaati olmaz. Burası parlamento siyasiler el sıkışmazsa demokrasi düşmanları el ovuşturmaya başlar. Bu açıdan bu diyalog zeminini önemsediğimizi belirtmek isterim. Görüşmeyi yetkili kurullarımızla değerlendireceğiz."

        Fotoğraflar: AA

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