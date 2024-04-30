Fatih Terim için olay karar!
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos'un başında bulunan Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Panathinaikos'un son oynadığı Aris maçının ardından bu kararın alındığı ifade edilen haberde, ayrılık ihtimalinin oldukça yüksek olduğu vurgulanıyor
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Panathinaikos'un Teknik Direktörü Fatih Terim için Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan son maçta yaşananlar, takımın geleceği hakkında belirsizlikleri artırdı.
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Aris'e 1-0 mağlup olduktan sonra saha içine gelerek açıklama yapmak isteyen Terim, taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
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Stadyumda kalan bin ila iki bin kişi, Terim'in röportaj için döndüğünü görünce yuhalamalarla tepki gösterdi.
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Terim, tepkilerle ilgili olarak "Haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım" şeklinde konuştu.
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Ayrıca, Yunan basınında yer alan eleştiriler de Terim'in durumunu daha da zorlaştırdı.
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Bir yazarın "Terim, 70 yaşında bir teknik adam. Futbol açısından gençliğinin görkemli günlerinde takılıp kalmış bir teknik direktör" şeklindeki yorumu gündeme oturdu.
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Bu gelişmelerin ardından Panathinaikos'un başkanı Giannis Alafouzos'un, Terim ile devam etme düşüncesinin değiştiği belirtildi.
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Yunan basınından Sport 24'te yer alan habere göre yeşil beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcı ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
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Aris maçındaki mağlubiyetin ve sonrasında yaşananların etkisiyle Alafouzos'un Terim ile sezon sonunda yollarını ayırma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.
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Panathinaikos'un başında 25 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.