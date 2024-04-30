Turizmde ilk çeyrek rekoru

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı.

2024'ün ilk 3 ayında 9 milyon 68 bin ziyaretçi, Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 7 milyon 771 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geçen yıla göre yüzde 16,7 artış kaydedildi. Bakan Ersoy, yıl sonu için hedeflenen 60 milyon ziyaretçi sayısına uyumlu şekilde ilerlendiğini ifade etti.

TURİZM GELİRİNDE REKOR

Turizm gelirinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile rekor kırıldı. Önceki yıl gelir 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıl sonu için hedef 60 milyar dolar olarak koyuldu.

Bakanlıktan 'milliyet farkına' inceleme 'MİLLİYET FARKI' ÖDEMESİNE CEZA Antalya'da Limak Lara Otel'de bir Türk vatandaşından 'milliyet farkı' adıyla ek ücret alındığı iddiaları üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Bakan Ersoy, konuyla ilgili, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi. Ödenen ücret de iade edildi" dedi.