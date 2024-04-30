Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.101,91 %0,19
        DOLAR 32,3803 %-0,48
        EURO 34,7399 %-0,50
        GRAM ALTIN 2.408,04 %-1,11
        FAİZ 44,29 %-0,11
        GÜMÜŞ GRAM 27,71 %-2,15
        BITCOIN 61.180,00 %-2,80
        GBP/TRY 40,6186 %-0,75
        EUR/USD 1,0721 %0,01
        BRENT 88,48 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 3.937,15 %-1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Turizmde ilk çeyrek rekoru - İş-Yaşam Haberleri

        Turizmde ilk çeyrek rekoru

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı. 2024 yılı ilk çeyreğinde ziyaretçi sayısı geçen seneye göre yüzde 16,7 artarak 9 milyon 68 bin oldu. En çok ziyaretçinin geldiği ülke Almanya ve Rusya'yı geçen İran olurken, Bakan Ersoy bu gelişmede Nevruz Bayramı'nın etkili olduğunu kaydetti

        Giriş: 30.04.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin 2024 yılı ilk çeyrek turizm verilerini açıkladı.

        2024'ün ilk 3 ayında 9 milyon 68 bin ziyaretçi, Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 7 milyon 771 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etmişti. Geçen yıla göre yüzde 16,7 artış kaydedildi. Bakan Ersoy, yıl sonu için hedeflenen 60 milyon ziyaretçi sayısına uyumlu şekilde ilerlendiğini ifade etti.

        TURİZM GELİRİNDE REKOR

        Turizm gelirinde ilk çeyrekte 8,8 milyar dolar ile rekor kırıldı. Önceki yıl gelir 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yıl sonu için hedef 60 milyar dolar olarak koyuldu.

        Bakanlıktan 'milliyet farkına' inceleme
        Bakanlıktan 'milliyet farkına' inceleme

        'MİLLİYET FARKI' ÖDEMESİNE CEZA

        Antalya'da Limak Lara Otel'de bir Türk vatandaşından 'milliyet farkı' adıyla ek ücret alındığı iddiaları üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Bakan Ersoy, konuyla ilgili, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi. Ödenen ücret de iade edildi" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Habertürk Anasayfa