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        Haberler Ekonomi Turizm Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' açıklaması - Turizm Haberleri

        Turizm Bakanlığı'ndan 'milliyet farkı' açıklaması

        Antalya'da Limak Lara Otel'de bir Türk vatandaşından 'milliyet farkı' adıyla ek ücret alındığı iddiaları üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak Limak'tan yapılan açıklamada ise "Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:47
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        Bakanlıktan 'milliyet farkına' inceleme
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya'da bir otelde konaklayan Türk müşteriden 120 Euro 'milliyet farkı' bedeli alındığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir.

        Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

        Sosyal medyada yer alan iddiada bir Türk vatandaşının Antalya'da bir otele yurt dışı merkezli bir platformdan rezervasyon yaptırdığı, otele varmasının ardından ise yabancı olmaması sebebiyle ek ücret talep edildiği ifade edilmişti.

        Konuyla ilgili Limak tarafından ise şu açıklama yapıldı:

        "Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

        Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür.

        Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz.

        Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir.

        Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir.

        Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz."

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