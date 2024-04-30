Kayseri'de yaklaşık 2,5 ay önce 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen 2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Yasin Tolu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat'ta Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi.

OLAYDA İFADESİNE BAŞVURULMUŞTU

Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtilen Tülay Tolu’nun olayın ardından eşi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.