Beslenme, sağlıklı bir kalp için önemli bir faktördür. Kalp sağlığını korumak ve kalp hastalıklarını önlemek için doğru yiyecekleri seçmek uzun vadede sizi ileride yaşanabilecek sorunlardan uzak tutabilir. İşte, sağlıklı bir kalp için antioksidan, lif, sağlıklı yağ ve diğer besin maddeleri bakımından zengin olan 10 yiyecek önerisine dair detaylar...