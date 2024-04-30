Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcular
Bir dönem top koşturdukları kulüplerde taraftarın sevgilisi olan futbolcular, futbola veda ettikten sonra aldıkları kilolarla dikkat çekti. Kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'de top koşturan, Ocak 2023'te futbola veda eden ancak amatör lig ekibiyle sahalara geri dönen Max Kruse'nin son hali gündeme oturdu. Futbolu bıraktıktan sonra kilo alan futbolcuları derledik
- 1
Max Kruse
- 2
Wesley Sneijder
- 3
Ümit Özat
-
- 4
Ronaldo Nazario
- 5
Sezer Öztürk
- 6
Jamie Pollock
-
- 7
Neil Shipperley
- 8
Adriano
- 9
Ronaldinho
-
- 10
Arda Turan
- 11
Eden Hazard
- 12
Wayne Rooney
-
- 13
Maradona
- 14
Sandro
- 15
Tomas Brolin
-
- 16
Jose Luis Chilavert
- 17
Cristian Vieri
- 18
Samir Nasri
-
- 19
Semih Şentürk
- 20
Nihat Kahveci
- 21
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimleri ise şöyle:
Fatih Terim
-
- 22
Dick Advocaat
- 23
Slaven Bilic
- 24
Bülent Uygun
-
- 25
Okan Buruk
- 26
Şenol Güneş
- 27
Sergen Yalçın
-
- 28
Ersun Yanal
- 29
Fatih Tekke
- 30
Suat Kaya
-
- 31
Aykut Kocaman
- 32
Yusuf Şimşek
- 33
Montella
-
- 34
Roberto Carlos
- 35
Samet Aybaba
- 36
Zidane
-
- 37
Volkan Demirel
- 38
İbrahim Üzülmez
- 39
Mustafa Denizli
-
- 40
Simone
- 41
Pirlo
- 42
Mehmet Özdilek
-
- 43
Tolunay Kafkas
- 44
Louis van Gaal
- 45
İsmail Kartal
-
- 46
Arsene Wenger
- 47
Pep Guardiola
- 48
Luis Enrique
-
- 49
Kezman