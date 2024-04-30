Okan Buruk en az bir sene daha Galatasaray'da!

Galatasaray'ı geçen sezon ayağa kaldıran isimlerden olan ve şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk yuvada kalıyor.

Bu sezonda da en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk'un geleceği merak konusuydu.

Hem Vincenzo Montella hem de Dries Mertens'in bazı İtalyan kulüplerine önerdiği Buruk, Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Sarı-kırmızılılarda yeni dönem için de adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in kısa süre içerisinde Okan Buruk ile el sıkışarak başarılı çalıştırıcının sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.

Kritik haftalarda tamamen lige odaklanan Buruk, Galatasaray'da bu sezon dışında bir şampiyonluk daha yaşamak ve Avrupa'da ses getiren işlere imza atmayı hedefliyor.

Geçen sezon üst üste 14 maçı kazanarak kulüp tarihi rekorunu kıran Okan Buruk bu sezon bu istatistiğini güncelledi.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.

FENERBAHÇE'NİN REKORUNA DA ORTAK OLDU

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu egale etti.