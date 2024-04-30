Okan Buruk en az bir sene daha Galatasaray'da!
Son dönemde İtalyan kulüplerinin gündemine gelen Okan Buruk'un geleceği netleşiyor. Galatasaray'ı geçen sezon ayağa kaldıran isimlerden olan ve bu sezon da şampiyonluğa koşan tecrübeli çalıştırıcı en az bir sene daha Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Buruk ile sözleşmenin kısa süre içerisinde imzalanarak resmen TFF'ye bildirilmesi bekleniyor
Galatasaray'ı geçen sezon ayağa kaldıran isimlerden olan ve şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk yuvada kalıyor.
Bu sezonda da en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okan Buruk'un geleceği merak konusuydu.
Hem Vincenzo Montella hem de Dries Mertens'in bazı İtalyan kulüplerine önerdiği Buruk, Galatasaray'da kalmaya karar verdi.
Kritik haftalarda tamamen lige odaklanan Buruk, Galatasaray'da bu sezon dışında bir şampiyonluk daha yaşamak ve Avrupa'da ses getiren işlere imza atmayı hedefliyor.
Sarı-kırmızılılarda yeni dönem için de adaylığını açıklayan Dursun Özbek'in kısa süre içerisinde Okan Buruk ile el sıkışarak başarılı çalıştırıcının sözleşmesinin uzatılması bekleniyor.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR!
Geçen sezon üst üste 14 maçı kazanarak kulüp tarihi rekorunu kıran Okan Buruk bu sezon bu istatistiğini güncelledi.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla galibiyet serisini 15 maça çıkardı.
Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını geliştirerek bir basamak ileri taşıdı.
FENERBAHÇE'NİN REKORUNA DA ORTAK OLDU
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu egale etti.
1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.
Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkardı. "Cimbom" böylelikle bitime 4 maç kala ezeli rakibinin puan rekoruna ortak oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, ayrıca kendisi adına da puan rekoru kırmayı başardı. Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puan elde etmişti.