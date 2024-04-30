Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Tepedir, 57 yaşındaki eşi Nazlı Tepedir'i bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, gözaltına alınarak Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü
Kahramanmaraş, kadın cinayetinin son adresi oldu. Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Tepedir (56), henüz bilinmeyen bir nedenle karısı Nazlı Tepedir'i (57) bıçakladı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.