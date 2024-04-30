Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi - Kahramanmaraş kadın cinayeti, son haberler

Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi - Kahramanmaraş kadın cinayeti, son haberler

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Kahramanmaraş, kadın cinayetinin son adresi oldu. Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Tepedir (56), henüz bilinmeyen bir nedenle karısı Nazlı Tepedir'i (57) bıçakladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ DHA'da yer alan habere göre olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.