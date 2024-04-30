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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi - Kahramanmaraş kadın cinayeti, son haberler

        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 56 yaşındaki Mehmet Tepedir, 57 yaşındaki eşi Nazlı Tepedir'i bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, gözaltına alınarak Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:49
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        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
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        Kahramanmaraş, kadın cinayetinin son adresi oldu. Türkoğlu ilçesi Çakıroğlu Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Tepedir (56), henüz bilinmeyen bir nedenle karısı Nazlı Tepedir'i (57) bıçakladı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Türkoğlu Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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