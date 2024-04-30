Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor

CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Netleşen bir sonucun olmadığını belirten Akkaş, "Aslında netleşen bir konu yok. Tam tersine yeniden kafamızda oluşan soru işaretleri var. Bunu söylemek mümkün. 312. güne kadar biz Korhan Bey'i hala yaşamasını, yaşıyor olduğunu temenni ederek bekliyorduk. Tina'nın gelişiyle de aile olarak bunu söyleyebilirim. Korhan Bey'e sağ salim ulaşılması hala olağan bir durum olarak görülüyordu. Tabii 312. günden sonra kendilerini, değerli Korhan Berzeg hocamızı kaybettiğimizi anladık, ailede tabi bu konuda çok büyük bir hüzün yaşıyor, öğrenmiş oldular. Bu noktada aslında soru işaretleri yeniden ortaya çıktı. Korhan hocamızın vefatına ilişkin süreçte neler yaşandı, kendisi doğal bir süreçte mi hayatını kaybetti. Yoksa hiçbirimizin duymak istemediği bir cinayete mi kurban gitti. Kitabın bu sayfası yeni açılmış oldu" dedi.

Akkaş, çok kısa bir süre içerisinde net bir sonuca ulaşılacağını beklemediklerini kaydetti.