Sertab Erener: Tanıyamamış olabilirsiniz

Sertab Erener, ilk kez 30 yıl önce seslendirdiği 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıya bir de klip çekmişti. İşte bu klipteki görünümü gündem oldu.

Aşırı derecede estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki Sertab Erener ile ilgili çok sayıda, "Yazık etmiş kendine", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapılmıştı.