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        Haberler Magazin Sertab Erener: Tanıyamamış olabilirsiniz - Magazin haberleri

        Sertab Erener: Tanıyamamış olabilirsiniz

        Yeni görünümüyle gündem olan Sertab Erener, sosyal medyada kendisini eleştirenlere göndermede bulundu; "Yardımcı olayım, tanıyamamış olabilirsiniz. Ben Sertab"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 08:28 Güncelleme: 30.04.2024 - 08:28
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        • 1

          Sertab Erener, ilk kez 30 yıl önce seslendirdiği 'Mecbursun'un yeniden yorumlayıp şarkıya bir de klip çekmişti. İşte bu klipteki görünümü gündem oldu.
          Aşırı derecede estetik yaptırdığı ileri sürülen 59 yaşındaki Sertab Erener ile ilgili çok sayıda, "Yazık etmiş kendine", "Tanıyamadık" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

        • 2

          MAKYAJSIZ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

          Sertab Erener, önce bu tür yorumlara önce aldırış etmemiş, yeni şarkılarının yakında yayınlayacağını dile getirmişti; "Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lâzım."

        • 3

          SERTAB'DAN YENİ PAYLAŞIM

          Yeni görünümünün gündem olmaya devam etmesi üzerine Sertab Erener, yapılan yorumlara göndermede bulundu.

        • 4

          "YARDIMCI OLAYIM, TANIYAMAMIŞ OLABİLİRSİNİZ"

          Sertab Erener, "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab" ifadelerini kullandı.

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