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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında açıklamalarda bulundu - Son dakika haberler

        MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:25
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        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Türkiye 4 yıl boyunca seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız. Cumhur İttifakı muazzam bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de siyasi ve stratejik kuvvetimizdir.

        İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

        Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın takipçisi bizzat Türkiye'dir. 35 bine yakın Filistinli kardeşimiz terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır. Batı Şeria da tehlike altındadır. BM verilerine göre Gazze'de 37 bin ton enkaz birikmiştir. Bunların temizlenmesi için bile 14 yıla ihtiyaç vardır. BM Filistin meselesinin çözümünde acz içindedir. BM bu nedenle reforma tabi tutulmalıdır. Ateşkes görüşmeleri de sonuca bağlanmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sistemi de çözüm arayışlarını tıkamaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması gerekmektedir. Bunun dışında bir çözüm bulunmamaktadır. Netanyahu da mutlaka görevden uzaklaştırılmalıdır.

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        İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA TEPKİ

        Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın HAMAS'a terör örgütü yaftası vurması akılla bağdaşmaz. HAMAS'a terör örgütü demek cinayetleri onaylamak demektir. İBB Başkanı küresel emperyalizme alın beni tepe tepe kullanın demiştir.

        Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir. Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgemiz hasretini çektiği huzur ve güvenliğe kavuşacaktır. Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı'nın önce İstanbul'a koşması da soru işaretine neden olmuştur. Vermek istediği mesajları da şaibelidir.

        "MİLLETİMİZ BÜYÜK BİR MİLLETTİR"

        Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız kardeştir. Milletimiz büyük bir millettir. Bölücülük yapanlar emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Kürt ile Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi ayırmaya çalışanlar bölücüdür.

        "POLEMİK ÜRETENLER BOŞA HEVESLENMESİN"

        Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

        "BİR ŞEYİ SÖYLEMEK İSTERSEM DOĞRUDAN SÖYLERİM"

        Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır ve var olacaktır. Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur.

        "İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ"

        Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongre yapılmış yönetim değişikliği olmuştur. Bu kendilerinin iç işleridir. MHP, herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Açıkça söylüyorum 104 tane siyasi parti var. Her kongreyi tebrik eden olabilir olmayabilir. Neden tebrik etmediğimi söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."

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