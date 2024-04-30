İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma

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Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte "Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenciye etek giydirilip peçe takıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere de neden olurken bir müsamere çerçevesinde olağan karşılayan yorumlar da yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, "Hababam Sınıfı" film serisinin ikinci filmi olarak 1975'te çekildi. Rıfat Ilgaz'ın 1972'de yayımlanan aynı adlı eserinden uyarlanan filmi Ertem Eğilmez yönetti. Yalnızca erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okulda filmde öğrenciler bir müsamerede peçe ve kadın kıyafetleriyle müzikli bir tiyatro gösterisi düzenlemişti.