27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google, mobil işletim sistemi “ Android Q” adıyla geliştirilen yeni versiyonu Android 10 ile radikal bir adım attı. 2009 yılından bu yana çıkan tüm Android sürümlerine alfabetik sırayı takip eden harfle başlayan bir tatlı ismi veren Google, 10 yıllık bir dönemden sonra bu geleneğinden vazgeçti.
Google, gelecek ay son kullanıcılara sunulacak olan yeni Android sistemiyle birlikte artık, mobil işletim sistemlerinin isimlendirilmesinde sadece rakam kullanacağını duyurdu. Bu kapsamda, Android Q adıyla geliştirilen yeni sistemin adı Android 10 olacak. Bundan sonra çıkacak olan yeni ana sürümler de Android 11, Android 12 ve Android 13 gibi adlandırmalarla gelecek.
Google’ın geçen yıl çıkardığı son mobil işletim sisteminin adı Android Pie (Android 9) olmuştu. İlk Android versiyonunun kullanıma sunulduğu 2008 yılında bu sisteme herhangi bir kod adı vermeyen Google, o tarihten sonra çıkan 15 ana sürümün hepsinde bir tatlı veya şekerleme ismini kullanmıştı.
|Adı
|Versiyon Numarası
|Çıkış Tarihi
|(Kod adı yok)
|1
|23 Eylül 2008
|Petit Four
|1.1
|9 Şubat 2009
|Cupcake
|1.5
|27 Nisan 2009
|Donut
|1.6
|15 Eylül 2009
|Eclair
|2.0 – 2.1
|26 Ekim 2009
|Froyo
|2.2 – 2.2.3
|20 Mayıs 2010
|Gingerbread
|2.3 – 2.3.7
|6 Aralık 2010
|Honeycomb
|3.0 – 3.2.6
|22 Şubat 2011
|Ice Cream Sandwich
|4.0 – 4.0.4
|18 Ekim 2011
|Jelly Bean
|4.1 – 4.3.1
|9 Temmuz 2012
|KitKat
|4.4 – 4.4.4
|31 Ekim 2013
|Lollipop
|5.0 – 5.1.1
|12 Kasım 2014
|Marshmallow
|6.0 – 6.0.1
|5 Ekim 2015
|Nougat
|7.0 – 7.1.2
|22 Ağustos 2016
|Oreo
|8.0 – 8.1
|21 Ağustos 2017
|Pie
|9
|6 Ağustos 2018
Son 10 yılda Android sürümlerine, tatlı çörek, ekler, zencefilli çörek, bal peteği dondurmalı sandviç, jöle şekerleme, lolipop, koz helvası, oreo ve turta gibi tatlıların isimleri verilmişti.
LOGO DA DEĞİŞİYOR
Google attığı bu radikal adımın yanısıra Android logosunda ve marka renginde de değişikliğe gitti. Buna göre Android 10’un yayınlanmasıyla birlikte artık yeni Android logosu kullanılmaya başlanacak.
İLK ONLARA GELECEK
Android 10’un dağıtımına ise 3 Eylül’den itibaren başlanacak. Android’in yeni sürümüne ilk kavuşacak olan akıllı telefonlar ise Google Pixel modelleri olacak.
2019 yılının sonu ve 2020 yılının başında ise piyasadaki Android telefon üreticilerinin önde gelen modellerinin çoğu Android 10 ile buluşacak.
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