Android 10 ile birlikte isim ve logo da değişecek!

Google, mobil işletim sistemi “ Android Q” adıyla geliştirilen yeni versiyonu Android 10 ile radikal bir adım attı. 2009 yılından bu yana çıkan tüm Android sürümlerine alfabetik sırayı takip eden harfle başlayan bir tatlı ismi veren Google, 10 yıllık bir dönemden sonra bu geleneğinden vazgeçti.

Google, gelecek ay son kullanıcılara sunulacak olan yeni Android sistemiyle birlikte artık, mobil işletim sistemlerinin isimlendirilmesinde sadece rakam kullanacağını duyurdu. Bu kapsamda, Android Q adıyla geliştirilen yeni sistemin adı Android 10 olacak. Bundan sonra çıkacak olan yeni ana sürümler de Android 11, Android 12 ve Android 13 gibi adlandırmalarla gelecek.

Google’ın geçen yıl çıkardığı son mobil işletim sisteminin adı Android Pie (Android 9) olmuştu. İlk Android versiyonunun kullanıma sunulduğu 2008 yılında bu sisteme herhangi bir kod adı vermeyen Google, o tarihten sonra çıkan 15 ana sürümün hepsinde bir tatlı veya şekerleme ismini kullanmıştı.

Adı Versiyon Numarası Çıkış Tarihi (Kod adı yok) 1 23 Eylül 2008 Petit Four 1.1 9 Şubat 2009 Cupcake 1.5 27 Nisan 2009 Donut 1.6 15 Eylül 2009 Eclair 2.0 – 2.1 26 Ekim 2009 Froyo 2.2 – 2.2.3 20 Mayıs 2010 Gingerbread 2.3 – 2.3.7 6 Aralık 2010 Honeycomb 3.0 – 3.2.6 22 Şubat 2011 Ice Cream Sandwich 4.0 – 4.0.4 18 Ekim 2011 Jelly Bean 4.1 – 4.3.1 9 Temmuz 2012 KitKat 4.4 – 4.4.4 31 Ekim 2013 Lollipop 5.0 – 5.1.1 12 Kasım 2014 Marshmallow 6.0 – 6.0.1 5 Ekim 2015 Nougat 7.0 – 7.1.2 22 Ağustos 2016 Oreo 8.0 – 8.1 21 Ağustos 2017 Pie 9 6 Ağustos 2018

Son 10 yılda Android sürümlerine, tatlı çörek, ekler, zencefilli çörek, bal peteği dondurmalı sandviç, jöle şekerleme, lolipop, koz helvası, oreo ve turta gibi tatlıların isimleri verilmişti.

LOGO DA DEĞİŞİYOR

Google attığı bu radikal adımın yanısıra Android logosunda ve marka renginde de değişikliğe gitti. Buna göre Android 10’un yayınlanmasıyla birlikte artık yeni Android logosu kullanılmaya başlanacak.

İLK ONLARA GELECEK

Android 10’un dağıtımına ise 3 Eylül’den itibaren başlanacak. Android’in yeni sürümüne ilk kavuşacak olan akıllı telefonlar ise Google Pixel modelleri olacak.

2019 yılının sonu ve 2020 yılının başında ise piyasadaki Android telefon üreticilerinin önde gelen modellerinin çoğu Android 10 ile buluşacak.