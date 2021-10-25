Anadolu Isuzu'dan İsviçre'ye teslimat

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Ticari araç markası Anadolu Isuzu'nun Turkuaz modeli İsviçre'li Eurobus AG'nin tercihi oldu. Yapılan açıklamaya göre, İsviçre yollarında okul servisi hizmetinde kullanılacak olan Turkuaz midibüsün teslimatı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu'nun Gebze'deki fabrikasında üretilen Isuzu Turkuaz, 7.7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki motoru ve otomatik şanzımanı ile satışa sunuluyor.

Isuzu Turkuaz da, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanı gibi ekipmanlar bulunurken, aracın geçerli olan devrilme (R66) ve yanmazlık (R118.03) regülasyonlarına yüzde 100 uyum sağladığı bilgisi paylaşıldı.

Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile alınabiliyor. Anadolu Isuzu'nun 44'ü aşkın ülkeye ihracat yaptığı kaydedildi.