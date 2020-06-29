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Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında ortak bir çalışmaya imza attıklarını bildirdi.

Gerçekleştirilen iş birliği ile SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için bir set hazırlandığı kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayınlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi’nden oluşan üç dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı.

İş dünyası ile SKA’lar arasında köprü kurmayı ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan Hedefler için İş Dünyası Platform Başkanı Ümit Boyner, "Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci, sürdürülebilirliğin önemini hepimize bir kere daha hatırlattı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmemiz için her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik için sorumlu tüketim kadar sorumlu üretim de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle firmalar hem sorumlu üretim yapmalı hem de bu çabalarını uluslararası standartlar çerçevesinde raporlamalı, görünür kılmalı. Geleceğin ekonomisinin ancak bu şekilde bir parçası olabiliriz ve geride kalmamak için bugünden harekete geçmeliyiz" dedi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu da, pandemi döneminde sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığın arttığını belirterek, "Sürdürülebilirlik çalışmalarında yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalmış şirketlerin ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir dönemi yaşıyoruz. Hazırladığımız bu yönlendirici dokümanlarla, SKA’ların gerçekleşmesine katkı sağlayacak raporlama sürecine katılmak ve performanslarını analiz ederek çözümlerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de, özel sektörün, SKA'ların önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynadığını söyledi.

Tomasi, “2020 yılında Birleşmiş Milletler, 2030’a geri sayımı başlatarak Eylem Onyılı’nı ilan etti. SKA’ların gerçekleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı gerekirken, özel sektör de bu süreçte öncül paydaşlar arasında yer alıyor. Şirketlerin 2030 Gündemi’ne uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş stratejilerine geçmesi gerekiyor. Bu doğrultuda üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, küresel olarak kabul edilmiş SKA’ları gerçekleştirmek için çok önemlidir" dedi.