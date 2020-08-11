Amazon taklit ürünleri tespit eden program Project Zero'nun Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur, Türkiye ve BAE olmak üzere yedi yeni ülkeye genişletildiğini açıkladı. Amazon böylece söz konusu programı mağazasının olduğu 17 ülkede kullanıma sunulmasını sağladı.
Amazon'un gelişmiş teknolojisi, makine öğrenimi ve marka bilgisi birleştirilerek telif hakları ve sahte ürünlere karşı markaların korunması sağlanacak.
2019 yılında hayata geçirilen proje ile tüketicilerin orijinal ürünlere ulaşmasının garanti altına alınması hedeflenmiş ve aralarında Veet, Salvatore Ferragamo, BMW gibi pekçok ünlü kuruluşun da olduğu 10 bin marka ile işbirliğine gidilmişti.
Amazon'un müşteri güveninden sorumlu Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta yaptığı açıklamada Amazon'un markaları ve tüketiciyi korumak için küresel bir işbirliğine gittiğini söyledi.
Dünyanın en büyük otomotiv markalarından BMW projeyle ilgili "Project Zero, BMW'yi Amazon üzerinde korumak için çok kolay ve etkili bir araç oldu." dedi.
Gıdaların taze saklanması için araçlar geliştiren Food Huggers CEO'su Adrienne McNicholas ise projenin pozitif etkilerini şimdiden hissettiklerini belirtti
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