Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

2017 yılında iki Türk girişimci tarafından ABD’de kurulan DataRow'un küresel teknoloji devi Amazon tarafından satın alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme, Eren Baydemir ve Can Abacıgil‘in kurucusu olduğu DataRow'un yatırımcılarından biri olan Numan Numan tarafından yapılan bir paylaşım ile ortaya çıktı.

Amazon'un bir süre önce Türkiye'de kendi adıyla faaliyete başladığını hatırlatan Numan, DataRow'un Amazon tarafından satın alınan ilk Türk teknoloji şirketi olduğunu kaydetti.

RAKAM AÇIKLANMADI

Satın almanın finansal büyüklüğü açıklanmıyor olsa da, Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Amazon DataRow'u 100 milyon doların altında bir rakama satın aldı. Ayrıca şirkete bu zamana kadar yatırım yapan tüm yatırımcıların Amazon'un satın alması ile birlikte 'exit' yaptıkları belirtiliyor.

Öte yandan, gün içinde DataRow'un kendi sitesinde de gelişmeye dair bir bilgi paylaşıldı.

DataRow'un artık bir Amazon Web Hizmetleri (AWS) şirketi olduğunu paylaşan girişim açıklamasında, "Amazon Redshift'teki veri analistleri için veri inceleme ve görselleştirmeyi kolaylaştıran, kullanıcılara tablo yaratmaları, veri yüklemeleri, sorgu ve görsel analizinin yanı sıra SQL kod, analiz ve sonuçlarını paylaşmaları için işbirliği geliştirmesini sağlayan inovatif bir araç geliştirdiğiniz için gururluyuz. Amazon ile birlikte geliştirdiğimiz aracı müşterilerimiz için daha da yukarı taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.