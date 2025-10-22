Habertürk
        Altınay Teknoloji Kampüsü’nün temeli atıldı

        50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek olan yeni tesisi Altınay Teknoloji Kampüsü'nün temeli atıldı. İstanbul Tuzla Deri OSB'de gerçekleşen törenle yapımı duyurulan kampüsün, robot teknolojileri başta olmak üzere hareket teknolojileri ve alt bileşenleriyle, sanayi ve hizmet alanlarında yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi için stratejik bir merkez olacağı vurgulandı.

        Giriş: 22.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 22.10.2025 - 11:37
        Teknoloji Kampüsü'nün temeli atıldı
        Robot teknolojileri, hareket kontrol teknolojileri ve alt bileşenleri ile sanayi ve hizmet sektörlerinde kritik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretimi için tasarlandığı açıklanan Altınay Teknoloji Kampüsü’nün temelini törenle atıldı. İstanbul Tuzla Deri OSB’de yapımına başlanan kampüsün, teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç haline gelen Türkiye’ye yenilikçi alanlarda önemli bir katkı sunacağı belirtiliyor.

        Altınay Teknoloji Kampüsü, toplamda 28 bin metrekarelik kapalı alana sahip bir teknoloji üssü olarak tasarlandı. Kampüsün 16 bin metrekarelik bölümü mühendislik ve Ar-Ge faaliyetlerine ayrılırken, 12 bin metrekarelik kısmı üretim teknolojilerine hizmet verecek şekilde yapılandırıldı.

        Kampüs tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ek istihdam da yaratarak toplamda 1.500 kişinin çalıştığı bir tesis olacak. Bu kadronun 1.200 kişilik bölümü mühendislik ve Ar-Ge alanında görev alacak uzmanlardan oluşurken, 300 kişilik teknik ekip ise üretim süreçlerinde görev yapacak.

        “TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

        Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, törende yaptığı konuşmada Altınay’ın 34 yıl önce üniversite kampüsünde başlayan teknoloji geliştirme yolculuğunun bugün küresel ölçekte bir kampüse dönüştüğünü vurguladı: “1990’lı yıllarda hayalini kurduğumuz 5 milyon dolarlık yatırım bugün 50 milyon dolarlık bir teknoloji kampüsüne dönüştü. Bu kampüs, yalnızca bir üretim tesisi değil; Türkiye’nin teknolojiye egemen olma ve sosyo-ekonomik kalkınma davasının somut bir simgesidir. Yüksek teknolojiyi yüksek ahlakla geliştirme anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Geleceğin teknolojisi robot ve robota dayalı ürünler başta olmak üzere yenilikçi teknolojileri ülkemiz için geliştirerek bütün insanlığın hizmetine sunacağız. Daha da büyüyen bir güç ve heyecan ile ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

