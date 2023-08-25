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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

        Altın Koza Film Festivali'nin finalistleri belli oldu

        Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında 30'uncusu gerçekleşecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 11 finalisti belli oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 13:59 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:59
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        Altın Koza'nın 11 finalisti belli oldu
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        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın 11 finalisti belirlendi.

        Festival komitesinin açıklamasına göre, bu yıl 18-24 Eylül'de 30'uncusu gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 45 yapım başvurdu.

        Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana'da sinemaseverlerle buluşacak.

        Festivalde, yönetmen Alpgiray Uğurlu'nun Açık Kapılar Ardında, Umut Evirgen'in Annesinin Kuzusu, Eylem Kaftan'ın Bir Gün 365 Saat, Fikret Reyhan'ın Cam Perde, Tufan Şimşekcan'ın Ceylin, Tunahan Kurt'un Karganın Uykusu, Büşra Bilginer'in Kıyıda, Esra Saydam ve Malik Isasis'in birlikte yönettiği Öte, Umut Subaşı'nın Sanki Her Şey Biraz Felaket, Aslıhan Ünaldı'nın Suyun Üstü, Filiz Kuka'nın Yüzleşme filmleri jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

        Altın Koza'da jüri üyeleri açıklandı
        Altın Koza'da jüri üyeleri açıklandı

        Festival kapsamında Açık Kapılar Ardında, Annesinin Kuzusu, Ceylin, Karganın Uykusu, Kıyıda, Suyun Üstü filmlerinin dünya prömiyerleri, Bir Gün 365 Saat ve Öte filmlerinin ise Türkiye prömiyerlerini gerçekleştirilecek.

        En iyi film ödülünün 500 bin lira olduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda tüm kategorilerde 1 milyon 60 bin lira ödül verilecek.​​​​​​​​​​​​​​

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        #Altın Koza Film Festivali
        #altın koza
        #Altın Koza finalistleri
        #haberler
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