Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılında 30'uncusu gerçekleştirilecek olan Adana Altın Koza Film Festivali’nin ’Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’’nda yarışacak filmleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof.Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek

Cezmi Baskın

Festival kapsamında verilecek 'SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk’ten oluşuyor.

Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek 'Film-Yön En İyi Yönetmen' ödülü, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

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'Belgesel Film Yarışması'nda yarışacak filmleri ise; belgesel film yapımcısı Coşkun Aral; yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir; yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen; yönetmen Mustafa Ünlü; yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra Güzel Korver’in yer aldığı jüri değerlendirecek.

Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi, akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt’tan oluşurken; Öğrenci Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlu’ndan oluşuyor.

Adana Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri ise akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış’tan oluşan jüri değerlendirecek. Bu yıl, toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde parasal ödül dağıtılacak.