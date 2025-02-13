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        Haberler Gündem Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma

        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma

        İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair görüntülerle ilgili olarak harekete geçen Sağlık Bakanlığı, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama ve hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK'ya bildirimde bulunma kararı verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:59
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        Ameliyat pazarlığı yapan birime durdurma
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        Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki özel bir sağlık kuruluşunda bir vatandaşa acil müdahale sırasında "ücret pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine açıklama yaptı. Bir vatandaşın anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntülerin herkesi derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        İLGİLİ BİRİMDE FAALİYETLER DURDURULDU

        "İstanbul'da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir."

        Sağlık Bakanlığı, özel hastanede ilgili birimin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

        İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PARA CEZASI VERDİ

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olağandışı denetim konusu özel hastaneye idari para cezası uygulama ve hastadan ilave ücret talep edilmesi yönünden SGK’ya bildirimde bulunma kararı verdi.

        Müdürlük ayrıca hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi yönünde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimde bulunulmasına ve işlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler hakkında İstanbul Tabipler Odası’na bildirimde bulunma kararı aldı.

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