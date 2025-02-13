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        Haberler Gündem Elinden cep telefonu alan ağabeyi ile annesini bacaklarından bıçakladı - Güncel Haberler

        Elinden cep telefonu alan ağabeyi ile annesini bacaklarından bıçakladı

        Cep telefonlarına bağımlılık her geçen gün karşımıza bir başka boyutu ile çıkıyor. Bunun son örneği Aksaray'da yaşandı. Elinden cep telefonu alan ağabeyi ile annesini bacaklarından bıçakladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:17 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:19
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        Cep telefonu kavgası
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        Aksaray'da elinden cep telefonunu alan ağabeyine sinirlenen Yasin O. (25), çıkan tartışmada annesi Nutuya O. (46) ile ağabeyi Ali O.’yu (30) bacaklarından bıçakladı. Anne- oğul hastaneye kaldırılırken, Yasin O. ise kaçtı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi’nde, 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Yasin O., elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.’yu bacaklarından bıçakla yaraladı. Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.’yu yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Aksaray
        #cep telefonu
        #haberler
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