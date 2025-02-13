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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray AZ Alkmaar: 4 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        AZ Alkmaar: 4 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-1 kaybetti ve tur şansını İstanbul'a bıraktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:58
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        G.Saray tur şansını İstanbul'a bıraktı
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında AZ Alkmaar ile Galatasaray kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Hollanda ekibi 4-1 kazandı.

        Alkmaar'ın gollerini 12. dakikada Sven Mijnans, 37'de Troy Parrott (p), 58. dakikada Jordy Clasie ve 66'da ise David Moller Wolfe kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü 20. dakikada Roland Sallai'den geldi.

        KAAN AYHAN RÖVANŞTA YOK

        Ayrıca temsilcimizde Kaan Ayhan, 51. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve rövanş maçında cezalı duruma düştü.

        Cezaları nedeniyle Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez'den yoksun maça çıkan Cimbom, tur şansını bir hayli zora soktu.

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        İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te oynanacak.

        G.SARAY'DA 4 DEĞİŞİKLİK

        Cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında forma giyemeyen Muslera, Günay Güvenç'ten kaleyi devraldı. Adana temsilcisine karşı ilk 11'de oynayan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen cezaları, Ahmed Kutucu ise ismi UEFA listesinde olmadığı için kadroda yer almadı.

        Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Adana temsilcisine karşı cezaları nedeniyle süre alamayan Abdülkerim ve Barış Alper'in yanı sıra Berkan Kutlu'ya şans verdi.

        3 OYUNCU İLK AVRUPA MAÇINDA

        UEFA listesine yeni eklediği Alvaro Morata, Roland Sallai ve Carlos Cuesta, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıktı. Galatasaray'da sezon başında UEFA'ya isimlerin bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai'nin yanı sıra yeni transferler Morata ve Cuesta listeye eklendi. Üç futbolcu da AZ Alkmaar müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekipteki UEFA Avrupa Ligi macerasına başladı.

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        MONTELLA TRİBÜNDE

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, AFAS Stadı'ndaki karşılaşmayı statta izledi. Hollanda'ya gelen İtalyan teknik adam, mart ayındaki milli maçlar öncesinde Türk futbolcuların performansını yakından takip etti. Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk da mücadeleyi statta seyretti.

        KULÜBENİN YAŞ ORTALAMASI 21

        Galatasaray, AZ Alkmaar karşısına genç bir yedek kulübesiyle çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yedeklerinde 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay, 22 yaşındaki stoper Metehan Baltacı, 21 yaşındaki orta saha Yusuf Demir, 20 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz, 18 yaşındaki orta saha Efe Akman ile sol bek Kadir Subaşı, 17 yaşındaki sol kanat Berat Luş, 16 yaşındaki orta saha Furkan Koçak ile santrfor Çağrı Hakan Balta görev bekledi. Kritik müsabakada Galatasaray yedek kulübesinin yaş ortalaması 21,2 oldu.

        YEDEK KULÜBESİNDE ALTYAPIDAN 7 FUTBOLCU

        Teknik direktör Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında altyapıdan 7 futbolcuyu kadroya dahil etti. Buruk, yedek kulübesinde kulübün altyapısından yetişen kaleci Jankat Yılmaz, Kadir Subaşı, Berat Luş, Furkan Koçak, Çağrı Hakan Balta, Efe Akman ve Metehan Baltacı'yı aldı.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        12. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan faulde topun başına Mijnans geçti. Bu oyuncunun sol ayağıyla düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-0.

        19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Bu sırada dengesini kaybeden rakibine yetişen Abdülkerim Bardakcı yatarak topa müdahale etti ve mutlak bir golü engelledi.

        20. dakikada sarı-kırmızılı ekip skora denge getirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Sallai, savunma arkasına kaçan Morata'ya pasını aktardı. Macar futbolcu koşusuna devam ederek atağa katıldı. Morata, ceza sahası içi sağ çaprazda pasını altıpas gerisindeki Barış Alper'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda savunmadan dönen top ceza sahası ön çizgisi üzerine düştü. Atağı başlattıktan sonra kısa sürede buraya kadar gelen Sallai'nin bekletmeden sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1.

        25. dakikada Parrott'un kafayla indirdiği topu alan Poku, Berkan'dan sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. 21 yaşındaki oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

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        27. dakikada Mertens'in ceza sahası içinden şutunda savunmaya çarpan top kaleci Owusu-Oduru'yu geçerken az farkla üstten auta çıktı.

        31. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Owusu-Oduru sağına uçarak gole engel oldu.

        35. dakikada soldan ceza sahasına giren Lahdo, Cuesta'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu çizgi üzerinde yetişerek kornere çelen Abdülkerim, bir kez daha önemli bir müdahale gerçekleştirdi.

        36. dakikada AZ Alkmaar penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki top kapma mücadelesinde Maikuma, Barış Alper'in müdahalesiyle yerde kalınca Portekizli hakem Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

        37. dakikada penaltıyı kullanan Parrott, topla kaleci Muslera'yı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

        Ev sahibi ekip, devre arasına üstün girdi.

        51. dakikada Kaan Ayhan gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

        57. dakikada AZ Alkmaar farkı 2'ye çıkardı. Etkili ataklar geliştiren Poku, bir kez daha ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluştu. Karşısına aldığı Jelert'ten sıyrılan Poku, yerden pasını penaltı noktası üzerindeki Clasie'ye çıkardı. Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu alan Clasie, karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.

        66. dakikada ev sahibi ekip 4. golü buldu. Soldan Lahdo'nun ceza sahasına gönderdiği topa penaltı noktası civarındaki Mijnans bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera'nın sağına yatarak önlediği meşin yuvarlağı önündeki Moller Wolfe ağlarla buluşturdu: 4-1.

        Müsabaka, Hollanda temsilcisinin farklı üstünlüğüyle sona erdi.

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