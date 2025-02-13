İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı: Halil Umut Meler tepkisi!

Cristiano Corbo (ilbianconero): Eminim UEFA ofislerinde seslerini duyuracaklardır

"Atalanta yönetiminin tepkisi Gasperini'ninkiyle aynı. Çok öfkeliydi. Bu tarz şeyler sık sık başına gelir ama onu hiç böyle görmemiştim. Şampiyonlar Ligi'ne giden yolun ekonomik olarak da ne kadar önemli olduğunun farkına varmalısınız. Bir kulübün geleceği buraya bağlıdır. Eminim UEFA ofislerinde seslerini duyuracaklardır, sadece ne olduğu konusunda daha fazla netlik elde etmek için bile olsa. Ne yazık ki onlar için, olanları değiştiremezsiniz."