Gayrimenkulde korkulan olmadı, alımda rekor kırıldı

Gayrimenkulde 2024 yılının alım-satım dengesi ortaya çıktı. TCMB verilerine göre; Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımı, 2024'te 2 milyar 153 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı. 2023'te 1 milyar 782 milyon dolar olan bu rakam, yüzde 20,8 artış yaşadı.

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CARİ AÇIK VERİLMEDİ AMA FARK GİDEREK AZALIYOR

Yabancıların Türkiye'den gayrimenkul alımı ise 2 milyar 825 milyon dolar oldu. Yabancıların 2023'teki alımı 3 milyar 560 milyon dolar idi. Yıllık gerileme yüzde 20,64 olarak ortaya çıktı. Bu rakam da yabancıların alımında en düşük rakam olarak şekillendi.

Sektör temsilcileri, 2024 yılı içerisinde yaptıkları tahminlerde ilk kez gayrimenkulde cari açık verilebileceğini belirtiyordu. Bu alanda cari fazla 672 milyon dolara geriledi.

2017'den beri yayınlanan verilere bakıldığında 2022'den itibaren yabancıların alımının her yıl gerilediği, Türklerin yurt dışından gayrimenkul alımının ise yükseldiği görülüyor.