USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı

Husilere karşı savunma ve saldırı kabiliyeti sağlaması için aralık ayı başında Kızıldeniz'e konuşlanan USS S. Harry Truman uçak gemisi, Akdeniz'e geçti.

Akdeniz'de seyreden Harry Truman, Mısır'ın Port Said kentinin yakınlarında, Panama bandıralı Besiktas-M isimli ticari gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın çarşamba günü yaşandığı bildirildi.

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ABD Donanmasına bağlı 6. Filodan yapılan açıklamaya göre, çarpışma sonucu can kaybı yaşanmadı. Gemide oluşan tahribatın boyutuyla ilgili ise net bir bilgi yok.

Harry Truman'ın Husilerin saldırılarını durdurması sonucu Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçtiğini düşünülüyor.