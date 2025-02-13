Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı | Dış Haberler

        USS Harry S. Truman Kızıldeniz'de ticari gemiyle çarpıştı

        Husilere karşı savunma ve saldırı operasyonlarında kullanılmak üzere aralık ayının başında Kızıldeniz'e ulaşan USS S. Harry Truman uçak gemisi, Akdeniz'de seyrederken Beşiktaş isimli bir ticari gemiyle çarpıştı. Çarpışma sonucu can kaybı yaşanmadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 21:02 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Husilere karşı savunma ve saldırı kabiliyeti sağlaması için aralık ayı başında Kızıldeniz'e konuşlanan USS S. Harry Truman uçak gemisi, Akdeniz'e geçti.

        Akdeniz'de seyreden Harry Truman, Mısır'ın Port Said kentinin yakınlarında, Panama bandıralı Besiktas-M isimli ticari gemiyle çarpıştı. Çarpışmanın çarşamba günü yaşandığı bildirildi.

        ABD Donanmasına bağlı 6. Filodan yapılan açıklamaya göre, çarpışma sonucu can kaybı yaşanmadı. Gemide oluşan tahribatın boyutuyla ilgili ise net bir bilgi yok.

        Harry Truman'ın Husilerin saldırılarını durdurması sonucu Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçtiğini düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        İtalyan gazeteciler HT Spor'a anlattı!
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        USS Harry S. Truman ticari gemiyle çarpıştı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        Zelenskiy: Putin yakında ölür
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        NATO: Ukrayna'ya NATO üyeliği sözü verilmedi
        Taciz davası düştü
        Taciz davası düştü
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bahçeli: Gazze toprağı emlak değildir
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Deepfake, yaratıcılığın ve güvenliğin iki yüzü
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        G.Saray'dan TFF'ye 46 pozisyon için VAR başvurusu!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Gayrimenkulde korkulan olmadı!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Habertürk Anasayfa