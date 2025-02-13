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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a eleştiri - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda yapılan konuşmaların ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:17
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        Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

        "Enflasyonla mücadele hızlanmalı"
        "Enflasyonla mücadele hızlanmalı"

        Bakan Tunç isim vermeden açıklamalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

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        Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır. Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

        Türkiye eski Türkiye değildir.

        Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye’nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

        "DAHA İYİ BİR GELECEĞİ HUKUKA GÜVEN OLMADAN KURAMAYIZ"

        TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Bakan Tunç'un tepkisine yol açan konuşmasında ordudan ihraç edilen teğmenlerden kadın cinayetlerine, Gezi soruşturmalarından görevden alınan belediye başkanlarına kadar pek çok konuda eleştiride bulundu. Tüm bu sorunların ardından hukuka güvenin sarsılmasının olduğunu belirterek "Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız" ifadelerini kullandı.

        TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında benzer konularda eleştiriler getirdi. Bunun yanında Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir. Çöken bir sistemdir" ifadelerini kullandı.

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