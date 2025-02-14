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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika haberi: Meteoroloji'den kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat - 14 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. İzmir, Çanakkale çevrelerinde yağmur, Artvin ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı etkili olacak. Kar yağışının; Muş, Şırnak, Hakkari, Batman, Diyarbakır, Siirt ve Van'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:25
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        Kar yağışı ve yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 11°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Bulutlu 12°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Kısmen Güneşli 10°

        Adana

        Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu

        Gaziantep

        Güneşli 10°

        Ağrı

        Karlı -3°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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