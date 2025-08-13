Togg T10F için tarih açıklandı

Yerli elektrikli otomobil üreticisi Togg'un sedan modeli T10F için sipariş ve teslimat tarihi açıklandı.

ToggCare sayfasından yapılan açıklamaya göre; T10F’ler tüm Türkiye’deki Togg deneyim merkezlerinde kullanıcıların incelemesi için sergilenecek. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak ve ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacak.

REKLAM advertisement1

3 FARKLI VERSİYONU OLACAK

T10F, RWD (arkadan itiş) standart menzil, RWD uzun menzil ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

REKLAM

160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD, iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak.

Elektrikli otomobilin 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh olarak açıklanıyor.