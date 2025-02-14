Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Müzisyen Çınar Ersanlı cinayetinde detaylar ortaya çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

        İstanbul'da, makine mühendisi ve müzisyen, 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'nın evinde el ve ayakları bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, kan donduran cinayetin tüm ayrıntılarını ortaya koydu. Katil zanlıları için ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 08:20 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Kadıköy'de olay, geçen yıl 18 Ağustos pazar günü saat 23.00 sıralarında 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan (40), 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.

        ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ÖLÜ BULUNDU

        Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, çalışma başlatıldı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binanın önüne yürüyerek gelen 2 kişinin Ersanlı ile buluşarak eve girdiklerini tespit etti. Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Beşiktaş'ta gözaltına alındı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İDDİASI

        Şüphelilerin, arkadaşları Ersanlı ile olay günü evde alkol aldıkları, sonrasında aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ersanlı'yı boğarak öldürdükleri anlaşıldı. Mehmet Ali U'nun 1, Emre E'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        CİNAYETİ İŞLEMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile Ersanlı'nın yaklaşık bir yıldır tanıştıkları ve ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri anlatıldı.

        İddianamede, Çınar Ersanlı'nın ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E'nin, arkadaşı olan diğer şüpheli Mehmet Ali U'ya Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği kaydedildi.

        HAVLUYLA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

        Mehmet Ali U'nun teklifi kabul etmesi üzerine iki şüphelinin, olay günü ikametine gittikleri Ersanlı'yı saldırarak yere yatırdıkları, el ve ayaklarını kabloyla bağladıkları, ağzı ve burnunu havluyla kapatıp boğarak öldürdükleri anlatıldı.

        KREDİ KARTINI DA KULLANMIŞLAR

        Şüphelilerin, Ersanlı'ya ait cep telefonu, bilgisayar, 3 bin lira ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları belirtilen iddianamede, telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüştükleri, cinayet sonrası kafeye giderek Ersanlı'ya ait kredi kartıyla harcama yaptıkları bildirildi.

        13 BİN TL'Yİ BÖLÜŞMÜŞLER

        İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, ölümün boğma sonucu meydana geldiği ifade edildi. Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Mehmet Ali U'nun, suçu diğer zanlı Emre E'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, yağma kastıyla hareket ettiklerini, direnen Ersanlı'yı susturmak için ağzını kapattıklarını, aldıkları para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, internetten ilan vererek sattıkları bilgisayar ve telefondan elde ettikleri 13 bin lirayı bölüşerek harcadıklarını söylediği belirtildi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        Şüpheli Emre E'nin ise ifadesinde evine ziyaret amacıyla gittikleri Ersanlı'yı Mehmet Ali U'nun öldürdüğünü anlattığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

        YAĞMADAN DA 21 YIL TALEP EDİLDİ

        Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından 21'er yıla kadar hapsi talep edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çınar Ersanlı
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        Sosyal medyada 8'e 3 ağır basan taraf hangisi?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Habertürk Anasayfa