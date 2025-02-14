Kahvenize katacağınız hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflamanıza yardım edebilir mi? Hindistan cevizi yağı hakkında bilinmesi gerekenler

Popüler tropikal meyvelerden biri olan hindistan cevizi hem koklusu hem aromasıyla uzun süre pastacılık sektöründe ve koku, kokulu ürün üretiminde kullanıldı. Sindirilebilen doğal yağlar bakımından oldukça zengin olan hindistan cevizi yağı bir süredir diyet tavsiyeleri veren videolarda da sık sık kendine yer buluyor.

Hindistan cevizi yağı doğal hali katı olan bir yağdır. Oda ısısında katı kalmaya devam eder ancak ısıtıldığında ya da sıcak bir besin grubunun içine katıldığında eriyebilir. Hindistan cevizi yağı iki farklı yolla elde ediliyor. Birincisi soğuk sıkım, ikincisi rafine hindistan cevizi yağı. Elbette soğuk sıkım olarak elde edilen hindistan cevizi yağı rafine yağa göre çok daha sağlıklı.

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HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI GERÇEKTEN KİLO VERDİRİR Mİ?

Peki doymuş yağ grubunda olan hindistan cevizi yağı gerçekten zayıflamak isteyenlerde işe yarar mı? Bu sorunun cevabına ve hindistan cevizi yağının faydalarına beraber bakalım...

Hindistan cevizi yağının kilo vermek için gerekli olan yağ yakımında görevli olduğu iddia edilen MCT'ler içerdiği biliniyor ancak bu konuda çalışmalar olsa da bunlar kesin bir yargıya varmaya yetecek çalışmalar değil. Hindistan cevizi yağının çok yüksek kalorili olması konunun uzmanlarını da bu konuda ikiye bölmüş durumda. 1 yemek kaşığında 120 kalori var.

Kilo vermek amacıyla hindistan cevizi yağ kullanılsa bile burada ölçünün çok ama çok önemli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hindistan cevizi yağının kan şekerini düzenleme etkisine sahip olması, insülini düzenlemesi kişide yemek yeme ya da tatlı yeme isteğinin azalmasına neden olur. Kilo vermeye etkisi olduğunun düşünülmesine de bu özellik de neden olabilir.

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Hindistan cevizi yağının kan şekerinin dengelenmesi dışında da faydalı olduğu alanlar vardır. Bunlardan biri de cilt üzerine faydalarıdır. Hindistan cevizi yağı cildi nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir his oluşmasını sağlar. Ayrıca cilt yaralarının iyileşmesini de hızlandırır. Tıpkı ciltte meydana getirdiği gibi saç derisinde nemlilik meydana getirir. Kuruyan saçların nemlendirilmesinde ve hızlı uzamasının sağlanmasında hindistan cevizi yağına sık sık başvurulur.

Zaten cilt bakım ürünlerinde ve saç bakım ürünlerinde hindistan cevizini sık sık görürüz, bu da tesadüf değildir. Hindistan cevizi yağının göz altı morluklarına, kaz ayaklarına, mantar enfeksiyonlarına karşı da iyileştirici etkisi bulunur. Hindistan cevizi yağının ağız ve diş eti sağlığı üzerinde pozitif etkileri olduğu da bilinmektedir. Diş eti iltihabını ve diş eti çürüklerini iyileştirmede hindistan cevizi yağından faydalanılır. Antiinflamatuar özelliği de olan hindistan cevizi yağının bir diğer faydası mide sorunlarında ve hazımsızlık problemlerinde öne çıkar. Hindistan cevizi yağının sindirimi kolaydır, bitkisel bir yağ olduğu için vücudun kolaylıkla enerjiye dönüştürebildiği bir yağ türüdür. REKLAM HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NASIL KULLANILIR? Hindistan cevizi yağını isterseniz yiyeceklerinize ya da içeceklerinize karıştırarak, isterseniz cildinize veya saçlarınıza direkt bir krem gibi uygulayarak kullanabilirsiniz. Ancak, gıda olarak tüketeceğiniz hindistan cevizinin ölçüsünü bir sağlık çalışanıyla beraber belirlemelisiniz çünkü doymuş yağ olan hindistan cevizi fazla tüketilirse kilo vermek isterken kilo almanıza, kolesterol sorunları yaşamanıza neden olabilir. Cildinize ve saçlarınıza uygulayacağınız hindistan cevizi yağını da bir dermatologla görüşmeden uygulamayı denemesiniz iyi olur. Eğer cildiniz yağlı ve akneye meyilli bir ciltse, ona bir yağ süreceğiniz için daha da yağlanmasına ve daha çok sivilce çıkmasına yol açabilirsiniz. Saç bakım ürünü olarak kullanmak istiyorsanız da saçlarınızın hali hazırda yağlı bir saç olmadığından emin olmalısınız. Hindistan cevizi yağı ölçüye dikkat ederek, sağlıklı bir beslenme programı ve düzenli sporla sağlığınız üzerinde faydalı olabilir. Ölçüyü kaçırıp yanlış kullanırsanız faydadan çok zarar da verebileceğini unutmamalısınız.