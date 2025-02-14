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        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ'un aşk zaferi - Magazin haberleri

        Mehmet Aslantuğ'un aşk zaferi

        Geçtiğimiz günlerde psikolog Canan Şahin ile aşk yaşadığını duyuran Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin yeni ilişkisiyle ilgili sorulara, zafer işareti yaparak karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 08:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 08:41
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        Aşk zaferi
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        Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini 2023'te sonlandıran Mehmet Aslantuğ, yıllar sonra kalbini psikolog Canan Şahin'e açtı.

        Mehmet Aslantuğ, Canan Şahin ile 5 - 6 ay önce drama çalışmaları esnasında tanıştığını söylemiş ve "Pedagoji ve toplumsal psikoloji konularında destek aldığımız ekipte yer alıyor" demişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Aslantuğ, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı.

        Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin ile ilgili sorulara; zafer işaretiyle cevap verdi.

        Mehmet Aslantuğ'a sevgilisi Canan Şahin'in eşlik etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

        Tanışma sürecini anlattı
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        #Mehmet Aslantuğ
        #Canan Şahin

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