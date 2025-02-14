Tekirdağ'da olay, Şarköy'ün Aşağı Kalamış Mahallesi'nde meydana geldi. Saliha Çevrimkaya (69) ile zihinsel engelli oldukları belirtilen çocukları, Ufuk Çevrimkaya (45) ile Mustafa Çevrimkaya (26), önceki gece sobayı yakıp uyudu.

SOBANIN KOVASINI YANLARINA ALDILAR!

DHA'daki habere ve iddiaya göre, gece yarısı Ufuk ile Mustafa Çevrimkaya, salonda bulunan sobanın kovasını çıkarıp ısınmak için kendi odalarına aldı.