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        Haberler Dünya Trump: Ukrayna da barış masasında olacak | Dış Haberler

        Trump: Ukrayna da barış müzakerelerinde bulunacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için düzenlenmesi beklenen barış müzakerelerinde Ukrayna'nın da olacağını bildirirken, savaşın artık bitmesi gerektiğini söyledi. Trump diğer yandan nükleer silah üretimi için herhangi bir neden olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.02.2025 - 22:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:30
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        Trump: Ukrayna da barış masasında olacak
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        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için düzenlenmesi beklenen barış müzakerelerinde Ukrayna'nın da olacağını bildirirken savaşın artık bitmesi gerektiğini söyledi.

        Trump ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin görüşünü de doğru bulduğunu söyledi. Hegseth, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması gerektiğini belirtmişti.

        Trump diğer yandan Rusya ve Çin ile savunma harcamaları konusunda bir konferans toplamak istediğini belirtirken nükleer silahlara ihtiyaç olmadığını vurguladı. Trump, Çin ve Rusya ile savunma harcamalarını azaltma konusunda görüşmek istediğinin altınız çizdi.

        "RUSYA'NIN G7'YE DÖNMESİNDEN MEMNUN KALIRIM"

        Trump, Kırım 2014'te işgalinden sonra G8'den çıkartılan Rusya'nın, tekrardan birliğe katılması gerektiğini belirtti. Trump "Rusya'nın yeniden katılmasından memnun olurum. Bence, Putin de bundan memnun olur. Obama ve bazıları onları dışlayarak yanlış yaptı. Onlar da masada olmalı." dedi.

        "ÇİP ÜRETİMİNİ GERİ GETİRMEK İSTİYORUZ"

        Trump ayrıca elektronik aletlerin üretiminde çok derece stratejik bir öneme sahip olan çiplere de değindi.

        Tayvan'ın çip üretimini ABD'nin elinden aldığını ifade eden Trump, bu endüstriyi yeniden ABD'ye kazandırmak istediklerini belirtti.

        ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarifelerle ilgili bir karara imza attı

        Donald Trump, ülkelere mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planına ilişkin bir başkanlık kararını imzaladı.

        Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

        Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

        Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

        Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

        Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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